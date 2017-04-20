В России запретили "Свидетелей Иеговы". Организацию в РФ ликвидируют
19:16, 20 апреля 2017Мир
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Организацию в РФ ликвидируют.
Верховный суд РФ признал организацию экстремистской / risu.org.ua
Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность, пишет «Meduza».
Следовательно, отмечается, что организация будет ликвидирована.
Рассмотрение дела Верховным судом продолжалось с перерывами с 5 апреля. Трансляция заседания велась на сайте организации.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года на полуострове стали задерживать крымских татар, участились обыски в их домах и мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.
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