В России запретили "Свидетелей Иеговы". Организацию в РФ ликвидируют

Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность, пишет «Meduza».

Следовательно, отмечается, что организация будет ликвидирована.

Рассмотрение дела Верховным судом продолжалось с перерывами с 5 апреля. Трансляция заседания велась на сайте организации.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года на полуострове стали задерживать крымских татар, участились обыски в их домах и мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.