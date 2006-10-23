Следствие знает мотивы убийства Анны Политковской

Следствию известны мотивы совершения убийства журналистки Анны Политковской, заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман.

"Следствию известны детали версии и мотивы совершения данного преступления", - сказал Буксман в эфире "Русского радио".

По его словам, в расследовании дела есть прогресс.

"Но следствие пока не может предъявить обществу конкретные результаты. Проведен большой анализ документов и материалов, над которыми работала Политковская. Следствие идет по пути исполнителей преступления", - сказал Буксман.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября вечером в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Генпрокурор РФ Юрий Чайка взял под личный контроль расследование этого дела. По его указанию в производство дело приняло управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. В качестве основной следствие рассматривает версию, связанную с профессиональной деятельностью известной журналистки.

РИА "Новости"