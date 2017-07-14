Бейонсе впервые опубликовала фото своих двойняшек

Бейонсе впервые опубликовала в Instagram фото своих детей. "Сэру Картеру и Руми сегодня один месяц", - объявила звезда. За два часа фото набрало уже почти 3 миллиона лайков. Ранее ее фото в состоянии беременности побило рекорды Instagram по количеству лайков.

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Дети Бейонсе и Jay-Z появились на свет немного преждевременно и поэтому первые две недели провели в больнице. Родители придумали им оригинальные имена и запатентовали их.

Sir Carter and Rumi 1 month today. ❤️ Сообщение, распространенный Beyoncé (@beyonce) Июл 13, 2017 в 10:10 PDT

Как сообщал УНИАН, недавно Джордж Клуни стал отцом двойни.