Бейонсе впервые опубликовала фото своих двойняшек
10:53, 14 июля 2017Мир
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Певица представила миру сына и дочь.
Сэра и Руми представили публике / Фото instagram.com/beyonce
Бейонсе впервые опубликовала в Instagram фото своих детей. "Сэру Картеру и Руми сегодня один месяц", - объявила звезда. За два часа фото набрало уже почти 3 миллиона лайков. Ранее ее фото в состоянии беременности побило рекорды Instagram по количеству лайков.
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Дети Бейонсе и Jay-Z появились на свет немного преждевременно и поэтому первые две недели провели в больнице. Родители придумали им оригинальные имена и запатентовали их.
Как сообщал УНИАН, недавно Джордж Клуни стал отцом двойни.
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