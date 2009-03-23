Из-за антикризисной программы Обамы Америка обанкротится?

Об этом заявил один из наиболее влиятельных американских сенаторов Джадд Грегг. Он обращает внимание на то, что программа предусматривает выделение банкам и компаниям более восьмисот миллиардов долларов в качестве экономической помощи, и это ведет США к экономическому краху. По словам Грегга, в результате этой программы следующие поколения американцев окажутся в стране, стоимость жизни в которой будет очень дорогой.

Грегг также сказал, что не испытывает никакого сожаления из-за своего отказа занять пост министра торговли в правительстве Обамы.

Между тем, глава группы экономических советников при президенте США Кристина Ромер, наоборот, уверена в том, что антикризисные меры Обамы восстановят экономику страны в течение года. В результате действий Обамы мы будем видеть признаки того, что экономика разворачивается и снова растет, сказала Ромер.

Эхо Москвы