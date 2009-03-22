В румынской части Дуная затонула баржа с грузом железной руды

В румынской части Дуная в воскресенье затонула баржа с грузом железной руды, принадлежавшая Болгарии.

Как передает румынский телеканал Realitatea, пострадавших в результате инцидента не было.

Баржа, направлявшаяся в Сербию, по неизвестной причине налетела на скалу невдалеке от города Турну-Северин на юго-западе страны. При этом в реку попали порядка 2-х тысяч тонн железной руды, после чего на поверхности воды появилась красная пленка площадью 4 тыс. квадратных метров.

Обстоятельства происшествия и его экологические последствия выясняются, расследование ведет специальная комиссия. По одной из первых версий, инцидент был вызван неожиданно низким уровнем воды в данном районе.

По утверждению специалистов, подобные случаи в этой части реки крайне редки, за последнее десятилетие было лишь три подобных происшествия.