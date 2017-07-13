Эйфелеву башню закрыли на время визита Трампа

15:24, 13 июля 2017
Мир
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У супругов Трамп запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ресторане Le Jules Verne на втором этаже башни.

Эйфелева башня / REUTERS

Главная достопримечательность французской столицы – Эйфелева башня — будет закрыта для туристов во время визита президента США Дональда Трампа в Париж. Об этом пишет газета Le Figaro.

Как сообщается, у супругов Трамп запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ресторане Le Jules Verne на втором этаже башни.

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Также башня будет закрыта на время салюта в честь Дня независимости Франции 14 июля. Достопримечательность откроют для туристов вечером в субботу, 15 июля.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли в Париж по приглашению президента Эммануэля Макрона с двухдневным визитом.

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Теги: #Эйфелева башня#Трамп и Макрон