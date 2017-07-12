В оккупированном Крыму подняли по тревоге российский флот
Россияне проверяют боеготовность флота, проверка займет несколько дней.
В оккупированном Россией Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает РИА Новости.
Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.
"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", — говорится в сообщении.
Читайте такжеУсиленное присутствие кораблей НАТО в Черном море продолжится из-за агрессии России
Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах в Крыму и Черном море.
Как известно, ранее в Украине стартовали международные военно-морские учения "Си Бриз-2017". В учениях принимают участие представители 16 стран – Украина, США, Румыния, Турция, Грузия, Великобритания, Греция, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Франция. Тема учений - проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.