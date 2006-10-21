НАТО: Хорватию можно принять, от Украины и Грузии ждем заявок

Заместитель госсекретаря США по европейским делам Дэн Фрайд, посетивший накануне штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, заявил, что на прием в альянс в 2008 году может рассчитывать лишь одна Хорватия, сообщили в субботу местные СМИ.

По словам Фрайда, на предстоящем 28-29 ноября в Риге саммите НАТО новых предложений вступить в альянс ни одной из стран, претендующих на это, сделано не будет.

Вместе с тем, согласно информации СМИ, замгоссекретаря США заявил, что ничто не мешает Украине и Грузии самим подать заявки на вступление в альянс.

РИА "Новости"