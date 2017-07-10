В Кремле заявили, что Путин и Трамп не давали друг другу обещаний по кибербезопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ничего не обещали друг другу в сфере борьбы за кибербезопасность – будет ли создана рабочая группа по кибербезопасности между РФ и США, покажет время. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет ли она создана или нет — это покажет время. Но о возможности главы государств говорили. Тем более, вы знаете, что президент дал необходимые заверения и разъяснения президенту Трампу о том, что любые утверждения о возможном якобы вмешательстве каких-то официальных российских учреждений и причастности к кибератакам в ходе предвыборной кампании США являются чистым вымыслом и не соответствуют действительности. И в этом контексте как раз говорилось о том, что наилучшей формой борьбы с кибертерроризмом является взаимодействие», - ответил Песков на вопрос журналистов о сообщении Трампа в Twitter.

Читайте такжеТрамп не верит в создание группы по кибербезопасности, которую он обсуждал с Путиным

Он уточнил, что главы России и США договорились о том, что будут работать над созданием рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

«Никто друг другу ничего не обещал, и не было такой части. Собственно, была констатирована готовность работать в этом направлении», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что тот факт, что они с Путиным обсуждали формирование группы по кибербезопасности, «не означает, что я думаю, что это может случиться».

8 июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США, также лидеры стран договорились создать совместную группу по кибербезопасности.

«Президент США ставил вопрос (о вмешательстве РФ в выборы в США - УНИАН), мы обсуждали этот вопрос. Это был не один вопрос, их было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел - нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс США», - сказал Путин.

По его словам, рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции на эту тему.

Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отверг возможность вмешательства со стороны РФ.