Путин утверждает, что ему удалось установить личные взаимоотношения с Трампом

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что ему удалось установить отношения с президентом США Дональдом Трампом и надеется на необходимый уровень взаимодействия. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20.

Читайте такжеТрамп и Путин договорились создать совместную группу по кибербезопасности«Что касается личных взаимоотношений. Я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно, адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы», - отметил Путин.

«Если мы будем строить отношения (между США и Россией) так, как шла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем, хотя бы частично, восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.