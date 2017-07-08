Лондонский прайд отметил 50 лет декриминализации гомосексуализма

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который считается крупнейшим в мире. Нынешний Лондонский прайд, 45-й по счету, отмечает 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе, передает Би-би-си. Обычно число участников и зрителей Лондонского прайда приближается к миллиону.

Читайте такжеПолиция разогнала участников гей-парада в СтамбулеПервый гей-парад прошел в Лондоне в 1972 году, тогда на него собралось около двух тысяч человек, однако окружающие, по воспоминаниям очевидцев, вели себя довольно агрессивно. В прошлом году в параде приняли участие около 40 тыс. человек.

Шествие началось в центре Лондона на Портланд-плейс. Многотысячная красочная колонна движется по Риджент-стрит к Трафальгарской площади, а оттуда - к правительственной улице Уайтхолл.

Впервые за 45-летнюю историю парада радужный флаг был поднят над зданием британского парламента, а само здание вечером подсвечивается цветами радуги.

Более 150 полицейских примут участие в Лондонском прайде, а также сотрудники лондонской скорой помощи, транспортной полиции и пожарной службы.