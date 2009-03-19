Франция приостанавливает действие Шенгена

В связи с саммитом НАТО в начале апреля Франция временно внедрит контроль на своих внутриевропейских границах. Об этом в среду сообщило Министерство по вопросам миграции в Париже, пишет сегодня "Дело". Если кто-то захочет в период между 20 марта и 5 апреля отправиться, скажем, из Германии во Францию, то он должен иметь при себе действующий заграничный паспорт. Из-за саммита НАТО французское правительство решило временно установить контроль на границе. Таким образом "будет гарантирована безопасность этой особенной встречи", объясняют во французском Министерстве по вопросам миграции.

3-4 апреля в Страсбурге, Кельне и Баден-Бадене соберутся 28 государственных и правительственных лидеров, чтобы отметить 60-ю годовщину НАТО. Ожидается, что на встречу прибудет также президент США Барак ОБАМА.

К саммиту НАТО готовятся и оппоненты этой организации. Уже прозвучали заявления о намерениях провести многочисленные акции протеста. Немецкие эксперты не исключают, что демонстрации левых радикалов могут перерасти в силовое противостояние. На 4 апреля запланирована массовая демонстрация в Страсбурге.