В Гамбурге накануне G20 сгорели 12 элитных автомобилей Porshe

В немецком Гамбурге накануне саммита G20 сгорело 12 элитных авто Porshe. Об этом говорится в видео ТСН.

Отмечается, что пламя пытались потушить четыре десятка пожарных, однако им удалось лишь локализовать огонь.

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Отмечается, что полиция подозревает, что пожар произошел из-за поджога, виновных пока не найдено. В Гамбурге накануне саммита усилены меры безопасности, здесь ожидают до 10-ти тысяч протестующих.

Как сообщал УНИАН ранее, известный британский певец и композитор Элтон Джон решил отменить свой концерт в Гамбурге, запланированный на 8 июля. 7 июля в этом немецком городе начнется саммит G20 с участием ведущих мировых лидеров. Через ограничения, связанные с саммитом, самолете Элтона Джона до сих пор не выдали разрешение на посадку.