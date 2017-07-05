Из-за саммита G20 Элтону Джону не дали разрешения на посадку в Гамбурге, концерт пришлось отменить

Известный битанский певец и композитор Элтон Джон решил отменить свой концерт в Гамбурге, запланированный на 8 июля.

Читайте также"Посмотрите на эти лица": на улицах Гамбурга накануне G20 появились плакаты с портретами украинских военных

7 июля в этом немецком городе начнется саммит G20 с участием ведущих мировых лидеров.

Из-за ограничений, связанных с саммитом, самолету Элтона Джона до сих пор не выдали разрешение на посадку, сообщает Bild.

Решение об отмене выступления рано или поздно пришлось бы принять, так как было слишком много неопределенности, пояснили в компании-организаторе концерта.

«Я хотел бы извиниться перед моими поклонниками за причиненные неудобства», - заявил Элтон Джон.

Концерт, возможно, пройдет 5 декабря.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в апреле Элтон Джон провел две ночи в реанимации из-за редкой и опасной инфекции.