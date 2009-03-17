Молдавия стала морской страной

Открылся первый пассажирский морской порт в Молдавии, расположенный в рамках Международного свободного портового комплекса Джурджулешты. Пропускная способность порта - около 300 пассажиров в день.

В этот же день из Джурджулешт в Стамбул отправилось пассажирское судно "Принцесса Елена", которое будет ходить по этому маршруту раз в неделю.

"Благодаря портовому комплексу Джурджулешты Молдавия получила выход к морю через Дунай и имеет доступ ко всем прибрежным странам региона", - заявил на церемонии открытия порта молдавский президент Владимир Воронин, сообщил РИА Новостисотрудник пресс-службы главы государства.

По мнению Воронина, "порт изменил имидж Молдавии за рубежом, а также ее геополитический статус, поскольку она стала морской страной".

Президент сообщил, что для дальнейшей эксплуатации порта, "помимо участка железнодорожного пути Кагул-Джурджулешты, должна быть построена автомагистраль, которая бы связала Джурджулешты со всей страной".

Также планируется построить небольшой аэропорт и промышленный парк, что, по мнению Воронина, "позволило бы создать большое количество рабочих мест".

Работы по строительству Международного свободного портового комплекса Джурджулешты начались в 2005 году при поддержке инвесторов из Бельгии и Азербайджана. На его территории действует нефтяной терминал, на сооружение которого были выделены иностранные инвестиции в размере 35 миллионов долларов. В ближайшее время начнет работу зерновой терминал, в строительство которого было инвестировано 12 миллионов долларов. В настоящее время ведутся работы по возведению торгового терминала.