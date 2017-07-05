Существуют последствия: Тиллерсон призвал мир показать КНДР, чем грозит погоня за ядерным вооружением

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что все страны должны показать КНДР, что ее постигнут последствия из-за испытаний баллистических ракет, пишет Reuters .

"Все страны должны публично продемонстрировать Северной Корее, что существуют последствия их стремления к ядерному оружию", - сказал он.

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Тиллерсон подчеркнул, говоря о последних испытания баллистической ракеты Пхеньяном, что это является "новой эскалацией угрозы" США и союзников государства. При этом госсек США сказал, что любая из стран, которая помогает КНДР в экономическом или военном плане "помогает и подстрекает опасный режим".

Как сообщал УНИАН ранее, США и Южная Корея провели совместные испытания баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР.

Испытания ракет является ответом на угрозу со стороны Северной Кореи в виде тестирования баллистической ракеты, о чем в Пхеньяне заявили во вторник.