Немцов считает, что вертикаль Путина не переживет длительный кризис

Российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ прогнозирует, что если экономический кризис в России продлится больше полутора-двух лет, то это приведет к смене действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Знаете, любой кризис - это проверка на прочность. Проверка на прочность людей, государства, институтов. Для меня совершенно очевидно, что нынешний кризис показал крайнюю неэффективность и беспомощность этой пресловутой вертикали, которую построил Владимир ПУТИН. Вертикаль оказалась сильно коррумпированной, мало работоспособной, крайне затратной», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, тот факт, что власти 200 млрд. долл. «выкинули» на поддержание нереалистичного курса рубля по отношению к доллару, говорит сам за себя.

Кроме этого, Б.НЕМЦОВ раскритиковал власть России за помощь российским «олигархическим группировкам».

«Помощь путинской вертикали олигархическим группировкам, приближенным к власти - я имею в виду и ДЕРИПАСКУ (российский предприниматель, владелец компании «Базовый элемент» Олег ДЕРИПАСКА - УНИАН), который получил 4,5 млрд., и Романа АБРАМОВИЧА, который получил миллиард 800 млн., и пресловутый «Мечил» Игоря ЗЮЗИНА, который получил полтора млрд. долл. - это тоже продемонстрировало крайнюю неэффективность. И, я бы сказал, контрпродуктивность действий властей», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его словам, одновременно лоббируются интересы монополий, в частности, резко растут тарифы на газ, коммунальные услуги, проводится явно асоциальная политика, когда устанавливается мизерное пособие по безработице в 4 тис. 900 рублей (около 140 долл.) и предполагается повысить социальный налог с 26 до 34%.

«Для меня совершенно очевидно, что эта гнилая, коррумпированная вертикаль - она этот кризис не переживет, если он продлится больше полутора-двух лет. То есть, на самом деле пока у них еще в загашнике осталось 300 с чем-то млрд. долларов, и финансовый запас прочности режима где-то на год-полтора, они еще могут прожить. Но если кризис будет длиться дольше, то деньги закончатся, а завышенные ожидания, которые есть у наших граждан, и обман бесконечный, который идет через СМИ, приведет к социальному протесту и к смене режима», - уверен Б.НЕМЦОВ.

«Если кризис будет длиться больше полутора лет, будет смена элит, будет трансформация. Самое главное, чтобы это прошло мирно, чтобы это прошло без революций, и никаких у нас тут «оранжевых революций» не будет – у нас будет «красно-коричневая» революция», - добавил он.

При этом Б.НЕМЦОВ отметил, что очень важно, чтобы новые элиты, в том числе и либерально-демократические силы, могли взять на себя ответственность и не допустить возможного распада страны.