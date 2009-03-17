Саудовский министр назвал идеальную цену на нефть

"Идеальная" цена на нефть должна составлять от 60 до 75 долларов за баррель, считает министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуами, слова которого цитирует агентство Франс Пресс.

"Сорока долларов недостаточно, необходимо 60-75", - заявил саудовский министр в ходе энергетической конференции в Женеве.

Министр считает также, что преждевременная замена традиционных энергоресурсов возобновляемыми источниками энергии может помешать инвестициям в нефтяную отрасль, что, в свою очередь, будет препятствовать выздоровлению мировой экономики в условиях финансового кризиса.

"Я бы озвучил предостережение относительно преждевременной замены ископаемых видов топлива на медленно развивающиеся альтернативы", - заявил министр.

"Независимо от намерений, последствия могут быть крайне непродуктивными для мировой энергобезопасности и, безусловно, для окружающей природной среды", - считает Али аль-Нуами.

"Снижение инвестиций в ископаемые виды топлива повлияет на нашу способность предоставить энергоресурсы, необходимые в то время, когда (состояние) экономики улучшится", - считает министр.

На состоявшемся в воскресенье в Вене заседании Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оставила квоты на добычу нефти без изменений до мая, сообщает РИА “Новости”. В заключительном коммюнике 152-й конференции ОПЕК говорится, что страны ОПЕК строго придерживаются решения декабрьской конференции в Алжире - сократить добычу с 1 января 2009 года на 4,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с реальным уровнем добычи в сентябре, который составлял 29,045 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, суммарный объем добычи нефти входящими в картель странами, на долю которых приходится около 40% от общемирового производства "черного золота", сохранен на уровне 24,8 миллиона баррелей в сутки.

В заключительном коммюнике говорится, что конференция подчеркнула намерение полностью соблюдать решение от декабря 2008 года в целях дальнейшего вклада в стабилизацию рынка.

Также было принято решение созвать внеочередную встречу 28 мая 2009 года в Вене "с целью рассмотрения возможных дальнейших шагов".

Очередная сессия конференции ОПЕК пройдет 9 сентября также в австрийской столице.

Накануне заседания у членов ОПЕК не было единого мнения о необходимости дальнейшего снижения квот для стимулирования роста цен. Убежденными сторонниками этой меры были Иран и Венесуэла. Саудовская Аравия, напротив, считала, что прежде чем решаться на очередное снижение добычи, необходимо дождаться эффекта от предыдущих аналогичных решений картеля.

В ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.