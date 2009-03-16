В Тбилиси началась подготовка к двум учениям НАТО

16 марта в Тбилиси начала работу планирующая конференция многонациональных учений Сил реагирования НАТО в рамках программы НАТО “Партнерство во имя мира” “Кооператив Лонгбоу-2009” и “Кооператив Лансер-2009”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в работе конференции участвуют представители стран-членов и партнеров НАТО. Украину на этом мероприятии представляет группа офицеров во главе с офицером отдела боевой подготовки управления 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ капитаном Павлом МОРОЗЕНКО.

Участники конференции обсудят практические и административные вопросы организации будущих маневров, а также вопросы их всестороннего обеспечения.

Также запланировано рассмотреть основные документы по проведению учений – план и сценарий, уточнить состав сил и средств от стран-членов и партнеров НАТО, которые будут участвовать в будущих маневрах, сроки проведения учений.

Маневры Сил реагирования НАТО условно будут разделяться на два этапа. Во время проведения первой фазы объединенных учений под названием “Кооператив Лонгбоу-2009” будут сформированы и подготовлены управление и штаб многонациональной бригады. На втором этапе учений, который будет проходить под названием “Кооператив Лансер-2009”, штаб бригады будет отрабатывать действия по реальному руководству подразделениями во время проведения полевой фазы маневров.

«Кооператив Лонгбоу-2009» и “Кооператив Лансер-2009” запланировано провести в мае-июне на территории Грузии. Предусматривается, что к ним будут привлечены до 25 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Работа планирующей конференции многонациональных учений Сил реагирования НАТО “Кооператив Лонгбоу – 2009” и “Кооператив Лансер – 2009” продлится до 19 марта.