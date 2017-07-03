Пожар в автобусе в Баварии: полиция заявляет о большом количестве погибших

Много людей погибли в результате пожара в автобусе в Баварии, который возник в результате столкновения автобуса с пассажирами с грузовиком. Информацию о погибших подтвердили в немецкой полиции, пишет Reuters.

«К сожалению много людей – туристов из Саксонии (в восточной части Германии) погибли во время пожара в автобусе», - заявил спикер власти Штеффен Зайберт.

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Правоохранительные органы также сообщили, что 31 человек получил ранения в результате этого инцидента, а 17 человек до сих пор числятся пропавшими.

Как сообщал УНИАН ранее, в Баварии автобус столкнулся с грузовиком, более 30 человек пострадали. 17 человек из числа пассажиров автобуса числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, автобус, следовавший с севера Германии в сторону Нюрнберга, вхал в грузовик, который медленно двигался. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.