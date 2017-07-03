В РФ назвали условие уплаты взноса в Совет Европы на следующий год

В России заявили, что сделают взнос в СЕ на следующий год только в том случае, если российская делегация примет участие в работе ПАСЕ. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Читайте такжеПутин расширил "свободную экономическую зону" оккупированного Крыма прибрежными водами - СМИ

При этом чиновница подчеркнула, что могут быть приняты новые решения по взносу РФ в Совет Европы, если до 2018 года не будут приняты "адекватные регламентных решений", которые позволили бы российской делегации полноценно участвовать в работе ПАСЕ.

"На каком основании мы должны платить деньги? За эти деньги мы каждый день наблюдали русофобскую истерию? Нет, это неправильно, некорректно", - сказала Матвиенко. "Поэтому мы рассчитываем, что будут приняты адекватные меры по этому поводу", - сказала она.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия намерена продлить ответные меры в виде продовольственного эмбарго на санкции Евросоюза и Украины до 2019 года.

«В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом - правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие мер в ответ еще на один год - до 31 декабря 2018 года», - сказал он.