Россия и США владеют 93% ядерного оружия в мире – исследование

Страны активно инвестируют в развитие ядерного оружия, несмотря на то, что за последний год количество такого вооружения уменьшилась. Об этом говорят сотрудники Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), пишет DW.

"Это говорит о том, что ни одна из этих стран в обозримом будущем не готова отказаться от своего ядерного арсенала", - считает эксперт SIPRI.

В нынешнем отчете института отмечается, что в 2017 году в мире насчитывается 14 935 ядерных боеголовок (в 2016 году эта цифра составила 15 395).

Отмечается, что 93 % мирового ядерного арсенала приходится на долю двух стран: Россия владеет в общей сложности 7 000 ядерными боеголовками и США - 6 800, из них на вооружении находятся соответственно 1 950 и 1 800.

Часть делят семь государств: Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

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Например, США с 2017 по 2026 год готовятся потратить на обслуживание и модернизацию своего ядерного арсенала 400 млрд долларов, говорится в докладе.

В ЕС ядерным оружием обладают лишь Великобритания и Франция. По данным на январь 2017 года, британский ядерный арсенал насчитывает 215 боеголовок, больше половины из которых готовы к оперативному использованию в случае войны. В свою очередь во Франции есть около 300 боеголовок.

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В Азии крупнейшим арсеналом ядерного оружия обладает Китай – 270 боеголовок. На втором месте – Пакистан с 140 боеголовками, и на третьем – Индия, которая имеет 130 боеголовок.

Что касается КНДР, то специалисты SIPRI отмечают, что целью Пхеньяна является разработка межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США.

Впрочем, возможность того, что Пхеньян действительно удалось создать компактную ядерную боеголовку для оснащения подобных ракет, крайне маловероятна.

"Судя по всему, КНДР удалось достичь прогресса в осуществлении своих ядерной и ракетной программ и, возможно, создать до 20 ядерных боеголовок", предполагают авторы доклада.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора подтвердили, что усилят давление на КНДР совместно с Южной Кореей. Об этом рассказал официальный представитель японского правительства. Отмечается, что двусторонние переговоры были направлены на подтверждение тесного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула перед встречей «большой двадцатки» в немецком Гамбурге 7-8 июня.