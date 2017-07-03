В США поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов

Поезд компании Amtrak в американском штате Вашингтон сошел с рельсов.

Как сообщает CNN, инцидент случился возле поля для гольфа Chambers Bay в университете Плейс.

На место происшествия прибыли представители власти, в том числе местный шериф, который заявил, что нет сообщений о серьезных травмах.

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Отделение пожарной охраны региона сообщило, что на борту поезда "Амтрак" находилось 250 пассажиров, четыре вагона сошли с рельсов.

Ни один из вагонов не упал в воду, отмечает телеканал.