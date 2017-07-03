В США поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов
02:51, 03 июля 2017Мир
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На место происшествия прибыли представители власти, в том числе местный шериф, который заявил, что нет сообщений о серьезных травмах.
Ни один из вагонов не упал в воду / фото cnn.com
Поезд компании Amtrak в американском штате Вашингтон сошел с рельсов.
Как сообщает CNN, инцидент случился возле поля для гольфа Chambers Bay в университете Плейс.
На место происшествия прибыли представители власти, в том числе местный шериф, который заявил, что нет сообщений о серьезных травмах.
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Отделение пожарной охраны региона сообщило, что на борту поезда "Амтрак" находилось 250 пассажиров, четыре вагона сошли с рельсов.
Ни один из вагонов не упал в воду, отмечает телеканал.
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