В Бразилии 30-летняя охота полиции за главой крупной "наркоимперии" увенчалась успехом
Наркобарону грозит более 50 лет тюрьмы.
В Бразилии задержан наркобарон Луис Карлус да Роша по прозвищу "Белая голова". Наркоторговец скрывался от полиции почти 30 лет, дважды изменив внешность с помощью пластической хирургии, сообщает Русская служба Би-би-си.
Как сообщили в федеральной полиции Бразилии, наркоторговец жил под именем Витор Луис де Мораес. Проведя экспертизу фотографий Роши и Мораеса, правоохранители пришли к выводу, что это один и тот же человек.
Читайте такжеВласти Мексики экстрадировали наркобарона-миллиардера в США
В операции по поимке наркоторговца, получившей название "Спектрум", участвовали 150 сотрудников правоохранительных органов.
Бразильская полиция называет Рошу главой одной из крупнейших "наркоимперий" в Южной Америке. Его состояние оценивается в 100 млн долларов.
По оценкам правоохранителей, организация Роши ежемесячно производила в Боливии, Перу и Колумбии до пяти тонн кокаина, который затем переправлялся в США и Европу.
Криминального босса обвиняют в отмывании денег, международном наркотрафике, подделке документов и организации преступного сообщества. Ему грозит более 50 лет тюрьмы.