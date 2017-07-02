В Бразилии 30-летняя охота полиции за главой крупной "наркоимперии" увенчалась успехом

В Бразилии задержан наркобарон Луис Карлус да Роша по прозвищу "Белая голова". Наркоторговец скрывался от полиции почти 30 лет, дважды изменив внешность с помощью пластической хирургии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщили в федеральной полиции Бразилии, наркоторговец жил под именем Витор Луис де Мораес. Проведя экспертизу фотографий Роши и Мораеса, правоохранители пришли к выводу, что это один и тот же человек.

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В операции по поимке наркоторговца, получившей название "Спектрум", участвовали 150 сотрудников правоохранительных органов.

Бразильская полиция называет Рошу главой одной из крупнейших "наркоимперий" в Южной Америке. Его состояние оценивается в 100 млн долларов.

По оценкам правоохранителей, организация Роши ежемесячно производила в Боливии, Перу и Колумбии до пяти тонн кокаина, который затем переправлялся в США и Европу.

Криминального босса обвиняют в отмывании денег, международном наркотрафике, подделке документов и организации преступного сообщества. Ему грозит более 50 лет тюрьмы.