Немецкая разведка шпионила за Белым домом в течение многих лет – СМИ

Немецкое издание Der Spiegel сообщило о получении материалов, где задокументировано, что немецкая разведка шпионила за Белым домом в течение многих лет.

Соответствующая информация размещена на сайте Der Spiegel, передает «Европейская правда».

Как сообщается, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД), немецкое агентство внешней разведки, осуществляло мониторинг электронных адресов в Белом доме с перечнем около 4000 селекторных ключевых слов в период с 1998 по 2006 год.

Среди других целей БНД - Государственный департамент США и Минфин США, а также ряд оборонных ведомств.

Сообщается, что БНД отказалась публично комментировать последнюю утечку материалов.

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Ранее сообщалось, что Агентство внешней разведки Германии (BND) следило за большим количеством иностранных журналистов за рубежом в течение нескольких лет.

Напомним, ранее БНД обвиняли в помощи Агентству национальной безопасности (АНБ) США шпионить за европейскими политиками и компаниями, в частности, представителями Еврокомиссии и французского правительства. Осенью 2013 года стало известно, что АНБ прослушивало мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель и годами следило за разговорами других членов немецкого правительства.