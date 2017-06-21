Российские СМИ хвастаются кадрами того, как российский Су-27 якобы отгоняет истребитель НАТО от самолета Шойгу

Российский телеканал «Звезда» опубликовал кадры приближения истребителя НАТО F-16 к самолету Министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтийским морем. В подписи к видео указано, что на кадрах якобы видно, как российский Су-27 из эскорта сопровождения отгоняет натовский истребитель от пассажирского борта, покачав крыльями.

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"Истребитель НАТО F-16 над Балтийским морем приблизился к самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Самолет главы Минобороны сопровождали Су-27. Один из российских истребителей занял позицию между самолетом Шойгу и F-16, продемонстрировав, что летит с боекомплектом. После этого F-16 удалился", - таже пишет российское издание Meduza.

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Как сообщал УНИАН, истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ над Балтикой.