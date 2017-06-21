Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ над Балтикой

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу, но его "отогнал" российский истребитель Су-27. Об этом сообщает ТАСС.

"Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Латвии начал свою деятельность батальон НАТО для сдерживания РФ

Отмечается, что один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "продемонстрировал вооружения", качнув крыльями. После этого F-16 пошел в сторону.

Как сообщал УНИАН, ранее вооруженный ракетами российский Су-27 пролетел в 1,5 метрах от самолета США.