Международная коалиция имеет право на самозащиту в Сирии - Белый дом

США оставляет за собой право на самозащиту в Сирии. При этом, международная коалиция в Сирии будет работать над восстановлением совместной координации с российскими ВКС.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"Разумеется, мы будем делать все что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону", - заявил Спайсер.

"Крайне важно, чтобы мы держали открытыми каналы связи, чтобы избегать возможных конфликтов", - добавил Спайсер.

Ранее Россия объявила, что прекращает взаимодействие со США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как истребитель F/A-18E Super Hornet сил коалиции, возглавляемой США, сбил в провинции Ракка военный самолет Су-22 сирийских ВВС.

Американские военные утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отряда повстанцев, которых поддерживают США, после чего был сбит их самолетом.

В российском минобороны назвали действия США военной агрессией и что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей.