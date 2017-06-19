РФ будет поставлять вертолеты для "Мистралей", которые так и не смогла получить

РФ будет поставлять вертолеты для «Мистралей» в Египет, которые так и не получила Москва

Россия будет поставлять вертолеты для вертолетоносцев «Мистрали». Об этом сообщают «РИА Новости».

Страна выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К "Катран" в Египет для вертолетоносцев "Мистраль".

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Издание сообщает, что Египет планирует приобрести вертолеты для размещения их на вертолетоносцах типа "Мистраль".

Напомним, Египет купил два «Мистраля», которые Франция построила по заказу РФ. Однако корабли РФ так и не получила из-за ее агрессии в Украине.

Как сообщал УНИАН ранее, в сентябре прошлого года французские власти Египта передала вертолетоносец "Мистраль".

После того, как был заключен контракт, по которому вертолетоносцы должны были добраться до Каира, создателям корабля пришлось менять все надписи на борту и переводить инструкции, изначально написанные на русском. Сразу этот корабль «Мистраль» назывался «Севастополь».