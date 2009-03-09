По подозрению в убийстве арестован лидер оппозиции в Киргизии
18:06, 09 марта 2009Мир
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Пистолет бывшего министра стал уликой
В Киргизии по подозрению в причастности к убийству арестован лидер оппозиции Аликбек ДЖЕКШЕНКУЛОВ.
Представитель МВД страны Бакыт СЕЙИТОВ в интервью киргизской службе радиостанции «Свобода» заявил, что из пистолета оппозиционера в декабре 2007 года в городе Талас был убит турецкий предприниматель.
Бывший министр иностранных дел Киргизии А.ДЖЕКШЕНКУЛОВ ныне возглавляет оппозиционное движение "За справедливость".
Лидеры киргизской оппозиции и омбудсмен Турсунбек АКУН заявили, что задержание А.ДЖЕКШЕНКУЛОВА политически мотивированно и свидетельствует о стремлении властей заставить замолчать их оппонентов.
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