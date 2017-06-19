Меркель поздравила Макрона с победой на парламентских выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его партии "Республика, вперед!" во втором туре парламентских выборов, передает Deutsche Welle.

Как написал вечером в воскресенье представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter, глава правительства ФРГ связывает с успехом Макрона на выборах надежду на "дальнейшее доброе сотрудничество" для Германии, Франции и Европы.

Читайте такжеЯвка во втором туре выборов в парламент Франции составляет до 43% - социологи

"Поздравляю, Эммануэль Макрон, с очевидным парламентским большинством + дальнейшее сотрудничество для Германии, Франции, Европы", - процитировал Ангелу Меркель Зайберт.

Как сообщал УНИАН, во Франции партия президента Франции Эммануэля Макрона и ее союзники уверенно побеждают во втором туре выборов в национальное собрание.

По данным опроса, партия президента Франции "Республика, вперед!" и ее союзник - партия "Демократическое движение" - должны получить 355 мандатов из 577 в нижней палате парламента. На втором месте - консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники из партии "Союз демократов и независимых", которые будут иметь 125 мест.