Второй тур парламентских выборов во Франции: фиксируют крайне низкую явку

Во Франции в воскресенье, 18 июня, начался второй тур выборов в национальное собрание страны. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени и будут работать до 18 часов, а в крупнейших городах - до 20.00. За ходом выборов следят 50 тысяч полицейских, пишет Тиждень.uа.

Во Франции продолжается чрезвычайное положение, введенное после террористических актов в Париже в ноябре 2015 года.

В ряде заморских департаментов страны в связи с разницей во времени второй тур выборов состоялся в субботу, 17 июня. Предварительные результаты подсчета голосов ожидаются вечером в воскресенье.

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По результатам первого тура выборов в национальное собрание избрали парламентариев только в четырех округах. Судьба остальных 573 мандатов решится во втором туре.

Получение абсолютного большинства - до 470 из 577 мандатов - по результатам нескольких свежих социологических опросов прогнозируют партии президента Эммануэля Макрона "Республика на марше!", передает информагентство dpa.

Консервативным "Республиканцам" прогнозируют от 60 до 80 мест в парламенте, социалистам и "зеленым" - максимум 35 мест вместе.

Правопопулистский "Национальный фронт", по данным опросов, может получить менее 10 мандатов. Этого было бы недостаточно для формирования фракции. При этом лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен имеет шансы победить в своем избирательном округе и впервые получить мандат в национальном собрании Франции.

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По состоянию на 12.00 по местному времени в голосовании на парламентских выборах во Франции приняли участие лишь 17,75% избирателей. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные МВД Франции, пишет Украинская правда.

Явка в 17,75% на 12.00 ниже даже, чем во время первого тура парламентских выборов – в минувшее воскресенье в голосовании по состоянию на это время приняли участие почти 20% избирателей.

Кроме того, такая явка ниже чем во время парламентских выборов предыдущих лет.

Издание отмечает, что в случае сохранения тенденции явка может упасть до исторически самого низкого уровня.

Во время первого тура она составляла 48,7 процента, передает dpa. Сейчас показатели могут быть еще меньше.

В первом туре выборов "Республика на марше!" и ее союзники - партия "Демократическое движение" - получили вместе почти треть голосов избирателей: 32,3 процента. Второе место по количеству голосов заняла консервативная партия "Республиканцы" (21,6 процента), третье - правопопулістський "Национальный фронт" (более 13 процентов). Социалистическая партия получила 9,5 процента голосов, "Зеленые" - 4,3 процента.

Выборы в национальное собрание Франции проходят по мажоритарной избирательной системе. Для того, чтобы быть избранным, кандидат должен получить в первом туре абсолютное большинство голосов и не менее четверти голосов всех зарегистрированных избирателей. Если ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство, назначается второй тур, в который выходят два кандидата. Во втором туре победитель определяется относительным большинством.

Членов национального собрания Франции избираются на срок в пять лет.