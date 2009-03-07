Жители чешской столицы против памятника Тарасу Шевченко

Около 150 жителей одного из самых престижных кварталов Праги Бубенеч возмутились против строительства памятника Тарасу Шевченко, передает радио Praga со ссылкой на газету Lidove noviny .

«Мы не сомневаемся в значении творчества этого поэта ХІХ века для украинского народа, но какое отношение он имеет к пражской площади?» - спрашивают они.

В ход был запущен и чисто юридический аргумент, поскольку работы по заливке бетона для статуи начались 3-го марта, то есть, на пару дней раньше предоставления официального разрешения со стороны строительного управления.

Таким образом, администрация может строительство ликвидировать, но это не говорит о том, что она не разрешит его вновь. В таком случае инициаторы петиции настаивают на переносе места расположения 3-метровой статуи величайшего поэта Украины ближе к резиденции украинского посольства, отмечает радио Praga.