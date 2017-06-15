Путин заявил о готовности в случае необходимости предоставить политубежище экс-главе ФБР Коми

Президент России Владимир Путин заявляет о готовности в случае необходимости предоставить политическое убежище бывшему директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми.

Об этом он сказал во время общения с россиянами в ходе очередной «прямой линии».

«Он (экс-глава ФБР – УНИАН) сказал, что он записал разговор с президентом (США Дональдом Трампом – УНИАН), а потом через своего друга передал этот разговор в СМИ. Это уже звучит странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом через друга передает в СМИ. А чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а правозащитник… если в этой связи против него возникнут какие-то преследования, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России», - добавил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми во время выступления на заседании комитета по разведке Сената США заявил, что не сомневается, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

В частности, на вопрос сенаторов, имеет ли он какие-либо сомнения относительно того, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в 2016 году, Коми отметил: "Не имею".

Также Коми не сомневается, что российское правительство имеет отношение к кибервмешательству в избирательный процесс, а также, что российские власти полностью осознавали свои действия.

В то же время бывший директор ФБР уверен, что вмешательство РФ в выборы не повлияло на исход голосования.

"Я уверен, что когда оставил должность директора, я вообще не видел никаких признаков этого", - подчеркнул Коми.