Нет сомнений, что Россия вмешалась в выборы в США - экс-директор ФБР

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми утверждает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом он заявил во время открытых слушаний комитета Сената США по разведке, который ведет расследование относительно вмешательства РФ в выборы, сообщает Bloomberg.

В то же время он уверен, что в результате действий России голоса во время выборов не были изменены.

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"Нет сомнения, что Россия вмешалась в выборы в США", - заявил Коми.

По словам Коми, Трамп не просил его остановить расследование в отношении вмешательства России. Однако свои разговоры с Трампом назвал "очень тревожными", добавив, что он не может отвечать на вопросы, которые касаются расследования ФБР, во время открытых слушаний.

Как сообщал УНИАН ранее, владельцы баров от Западного до Восточного побережья США в четверг включили в меню коктейль "импичмент" и другие политически острые блюда в предвкушении ажиотажного интереса посетителей к прямой трансляции выступления экс-директора ФБР Джеймса Коми в Сенате о поисках "русского следа" на выборах в Америке.