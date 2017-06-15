The Washington Post: Подавляющим большинством голосов Сенат сокращает полномочия Трампа в вопросе отмены российских санкций

Об этом пишут Карун Демирджиан и Анн Геаран в статье "Подавляющим большинством голосов Сенат сокращает полномочия Трампа в вопросе отмены российских санкций", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Голосование (97 к 2) стало резким упреком президенту Трампу из-за его отношения к России и его сопротивления оценкам разведывательного сообщества, которое установило, что Россия стояла за попытками повлиять на выборы, которые он выиграл.

Два сенатора, которые голосовали против этой меры, это республиканцы Рэнд Пол (штат Кентукки) и Майк Ли (Юта).

Трамп неоднократно и открыто подвергал сомнениям данные разведывательного сообщества о вмешательстве России в президентские выборы. Хотя его администрация не отдавала приказ об отмене любых существующих санкций, законодатели были обеспокоены его примирительной, а иногда даже прощающей, риторикой в отношении России, а также недавним решением о возврате Москве контроля над двумя дипломатическими территориями, которые администрация Обамы отобрала в конце декабря.

Тогда администрация заявила, что Россия использует виллы для сбора разведданных; когда их закрыли, 35 русских оперативников были изгнаны из страны.

"Эта администрация была нетерпеливой, даже слишком нетерпеливой, как по мне, в своем стремлении обсудить ослабление санкций", - сказал в среду лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер (демократ, Нью-Йорк). "Мы не можем допустить, чтобы вмешательство России в наши выборы оставалось безнаказанным, они никогда больше не должны даже думать о чем-либо подобном".

Кампания Трампа сейчас находится в центре внимания расследований Конгресса и ФБР, поскольку следователи пытаются определить, существует ли какой-либо сговор между его сторонниками и Россией. Президент обвинил демократов в том, что они ведут охоту на ведьм.

Президентская команда в среду опротестовала закон, а государственный секретарь Рекс Тиллерсон предостерег законодателей от принятия каких-либо постановлений, которые могут связать руки администрации.

"Мы будем просить о гибкости, чтобы иметь возможность усилить давление, когда это необходимо, но и убедиться, чтобы мы сможем поддерживать конструктивный диалог", - сказал Тиллерсон во время дачи показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

"Я, безусловно, согласен с мнением некоторых членов обеих партий, что Россия должна нести ответственность за вмешательство в выборы в США", - сказал Тиллерсон, добавив, что он согласен, что Россия действительно пыталась вмешаться.

Но Тиллерсон также сказал, что его цель заключается в том, чтобы попытаться улучшить отношения США с Россией теми способами, которые принесли бы пользу Соединенным Штатам, и он предположил, что новые санкции могут этому помешать.

Показания Тиллерсона фактически являются предупреждением о том, что администрация может выступать против пакета новых штрафных мер, которые, возможно, будут одобрены Сенатом на этой неделе.

Но если можно руководствоваться голосованием в Сенате, то поддержка этой меры со стороны Конгресса, вероятно, будет достаточной для преодоления вето. Палате еще предстоит голосовать за это решение, которое было добавлено ​​в качестве поправки к популярному законопроекту, ужесточающему санкции против Ирана за недавние испытания баллистических ракет этой страной.

В среду даже самые верные сторонники президента голосовали заодно с его самыми ярыми критиками, чтобы поддержать новые санкции в отношении России. Председатель банковского комитета в Сенате Майк Крапо (республиканец, Айдахо) говорил об этом, как о применении "правильного давления" на Россию, которое "обеспечит Конгрессу надлежащий контроль за использованием этих мощных санкций".

Такая мера предоставит Конгрессу возможность заблокировать любые попытки администрации Трампа – или любого другого президента, в этом вопросе – отменить санкции без согласия Конгресса.

Она также кодифицирует существующие санкции против России в связи с ее аннексией Крыма и участием в войне на востоке Украины.

Согласно новой поправке, будут введены новые санкции в отношении России за ее действия в Сирии, где Кремль поддерживает режим президента Сирии Башара аль-Асада, и за его предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в прошлом году.

Штрафные меры в поправке сосредоточены на различных областях, в том числе на российской разведке и оборонной сфере, частях ее энергетического сектора, а также на металлургической, горнодобывающей и железнодорожной отраслях. В ней также содержатся положения, позволяющие лучше отслеживать и бороться с коррупцией и незаконными структурами финансирования, которые ведут в Россию.

Эта мера была утверждена после нескольких раундов переговоров между руководителями Банковского комитета и Комитета по вопросам внешней политики, а также лидерами Конгресса. Джон Маккейн (республиканец, Аризона), Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), Джин Шахин (демократ, Нью-Хемпшир) и Ричард Блументаль (демократ, Коннектикут) также сыграли определенную роль на переговорах, выступая в поддержку многочисленных пунктов, которые должны быть включены в конечный проект.

До появления этой поправки в Сенате было три законопроекта, которые пытались либо укрепить, либо ужесточить существующие санкции в отношении России. Председатель Комитета по иностранным делам Боб Коркер (республиканец, Теннеси), который первоначально сопротивлялся призывам усилить меры против России, ранее на этой неделе заявил, что он также написал четвертую меру, но не опубликовал ее.