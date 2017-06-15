Умерла легендарная "муза" Rolling Stones

Модель и актриса Анита Палленберг, ставшая знаменитой благодаря своим романтическим отношениям с участниками группы Rolling Stones, скончалась в возрасте 73 лет, сообщает Русская служба Би-би-си.

Палленберг родилась в Риме в 1944 году в немецко-итальянской семье. Ее отец, этнический немец, был коммивояжером и художником-любителем, а мать работала секретаршей в немецком посольстве.

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С детства Анита говорила на четырех языках. В 16 лет, когда девушку исключили из интерната, она стала моделью и работала сначала в Италии, а потом в Нью-Йорке, на знаменитой "Фабрике" Энди Уорхолла.

В 1965 году, работая моделью в Мюнхене, Палленберг попала на концерт Rolling Stones и познакомилась с музыкантами. Тогда начался ее роман с гитаристом группы Брайаном Джонсом.

Через два года она ушла к Киту Ричардсу. После этого Джонс покинул группу и вскоре умер. В своих мемуарах "Жизнь" Кит Ричардс описывает Палленберг как "очень сильную и умную" женщину невероятной красоты. У них было трое детей, один из которых умер в младенчестве.

Ходили также слухи об ее связи с Миком Джаггером в 1970 году, когда они оба участвовали в съемках фильма "Представление", но Палленберг всегда отрицала их.

Анита Палленберг выступила в роли бэк-вокалистки в Sympathy for the Devil - одном из хитов Rolling Stones. По словам одного из менеджеров группы, Джо Бергмана, она оказала большое влияние на Rolling Stones в целом.

В 1979 году актрисе были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, когда 17-летний Скотт Кантрелл, сторож поместья Палленберг и Ричардса и любовник Аниты, застрелился в ее спальне из ее пистолета. Несмотря на слухи о том, что любовники играли в "русскую рулетку", Палленберг оправдали.

В 1980 году они с Ричардсом расстались. В 1987 году Анита Палленберг лечилась от наркозависимости, после чего поступила на курс моды в колледж Святого Мартина в Лондоне.