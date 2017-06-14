Соратника Навального арестовали на 10 суток

Мещанский суд Москвы арестовал Романа Рубанова, возглавляющего Фонд борьбы с коррупцией и проводившего 12 июня согласованную с властями акцию на проспекте Сахарова, на 10 суток, признав его виновным в неповиновении полиции, сообщает Русская служба Би-би-си.

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12 июня на проспекте Сахарова прошла акция, согласованная с властями Москвы. Директор ФБК был ее формальным организатором. Помимо протокола о неповиновении полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения митинга.

Антикоррупционная акция, организованная сторонниками Алексея Навального, в ночь перед акцией была перенесена на Тверскую улицу. Своё решение организаторы объяснили тем, что власти помешали установить сцену и звуковую аппаратуру на площадке на Сахарова. Рубанов отметил, что ему неизвестно, откуда техника все же появилась на митинге.

В итоге на несогласованную акцию на Тверской улице пришли около 5 тысяч протестующих, свыше 700 человек были задержаны.

Как сообщал УНИАН, Алексея Навального приговорили к 30 суткам ареста.