"Бросалась беременной с лестницы и резала вены": опубликованы неизвестные страницы биографии принцессы Ди

Жизнь принцессы Дианы, которая погибла в жуткой аварии 20 лет назад, до сих пор окутана тайнами, которые проливают свет на биографические воспоминания женщины.

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К 20-й годовщине смерти принцессы Уэльской будет переиздана книга ее воспоминаний под названием "Диана: Ее правдивая история".

Автором издания стал Эндрю Мортон, которому звезда своего времени рассказывала о проблемах с питанием (булимии) и пренебрежение ее мужем.

"Когда я была четыре месяца беременной Уильямом, я бросилась с лестницы, пытаясь привлечь внимание моего мужа, чтобы он выслушал меня. Я говорила Чарльзу, что я в отчаянии, что я виплакую себе глаза. Он сказал, что я как тот мальчик, что кричал: "Волк!". "Я не буду слушать", - подчеркнул он", - диктовала Мортону Диана.

Отрывки книги, которые публикует The Daily Mail, шокируют откровенностью.

"Я бросилась с лестницы. Вышла королева, очень напугана, тряслась, потому что очень испугалась. Я знала, что не потеряю ребенка, при чем, что могла потерять, имела синяки на животе", - поделилась с биографом звезда.

Откровение монаршей особы содержат информацию и об отношении к ней родителей Чарльза – они считали леди Ди "избалованным ребенком" после нареканий принца.

Во время совместной жизни Чарльза и Дианы в Балморале, что в Шотландии, измученная женщина пыталась резать вены.

"Мы оставались в Балморале от августа до октября. Я была ужасно худая. Я была так подавлена, что пыталась порезать себе вены на запястьях бритвенными лезвиями. И все время шел дождь ", - посетовала Диана.

Влюбленность Чарльза в его нынешнюю супругу Камиллу Паркер-Боулз также невероятно угнетала Диану: она чувствовала себя лишней.

Напомним, Диана Френсис Спенсер погибла в 36 лет в автомобильной аварии, которая произошла в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже.