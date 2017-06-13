Скандальное интервью с Путиным: глава Кремля рассказал, снятся ли ему ночные кошмары

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не снятся кошмары. Об этом он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, первая серия которого вышла на телеканале Showtime, передают РИА Новости.

«Нет», - отметил Путин, отвечая на вопрос, видит ли он кошмары, добавив "Я думаю, что от спорта и от военной службы, конечно».

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Кроме того, Путин в фильме также обвинил США в поддержке боевиков в Чечне.

По версии главы Кремля спецслужбы США помогали боевикам в Чечне, чему якобы есть доказательства. Путин также заявил о причастности Вашингтона к созданию "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Афганистане, и раскритиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева за то, что тот не смог получить гарантии нераспространения НАТО на восток.

Отметим, что показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» стартовал 12 июня.