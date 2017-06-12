В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,2, толчки ощутили в Стамбуле
16:53, 12 июня 2017Мир
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Подземные толчки зафиксированы в 15:28 по местному времени на глубине 6,96 километра.
Толчки ощущали даже в крупных городах Турции / фото Anadolu Agency
В Эгейском море в понедельник, 12 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.
Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, пишет Европейская правда со ссылкой на Anadolu.
Подземные толчки зафиксированы в 15:28 по местному времени на глубине 6,96 километра.
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Эпицентр землетрясения был расположен почти у 23 километрах от района Карабурун турецкой провинции Измир.
Толчки ощущали даже в крупных городах Турции, в том числе и в Стамбуле. О жертвах или разрушениях зданий пока информации нет.
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