В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,2, толчки ощутили в Стамбуле

В Эгейском море в понедельник, 12 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, пишет Европейская правда со ссылкой на Anadolu.

Подземные толчки зафиксированы в 15:28 по местному времени на глубине 6,96 километра.

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Эпицентр землетрясения был расположен почти у 23 километрах от района Карабурун турецкой провинции Измир.

Толчки ощущали даже в крупных городах Турции, в том числе и в Стамбуле. О жертвах или разрушениях зданий пока информации нет.