После интервью с Путиным американский режиссер рассказал, кто мог бы сыграть главу РФ

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал в интервью изданию The New York Post, какие актеры, по его мнению, могли бы исполнить роль президента России Владимира Путина, передает РБК.

"На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", - отметил Стоун. Кроме Реннера роль Путина, по мнению Оливера Стоуна, мог бы исполнить Леонардо Ди Каприо.

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"Ди Каприо мог бы выглядеть как Путин - и он бы также смог сыграть Ленина", - заявил режиссер.

Но художественный фильм о Путине Стоун снимать не собирается.

"Я не думаю, что у меня хватило бы мужества. Иногда после того, как я посмотрю то, что получилось, я не уверен в том, что еще могу выразить", - заявил он.

Фильм Стоуна "Интервью с Путиным" будет показан телеканалом Showtime 12 июня. В России права на его трансляцию приобрел "Первый канал".

Как сообщал УНИАН, в интервью Путин заявил, что в случае войны России и США ее никто не переживет. Отвечая на вопрос, что бы он делал, оказавшись в душе с геем, Путин напомнил, что владеет дзюдо.