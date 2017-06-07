Путин рассказал, как бы повел себя в душе с геем

Президент Владимир Путин рассказал, как бы повел себя, если б оказался в одном душе с геем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью российского лидера режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает о нем документальный фильм.

Стоун уточнил, что Путин по легенде находится на подводной лодке и ему пришлось идти в одну душевую с геем.

Читайте такжеПутин и голубь: российский президент поприветствовал птицу (видео)

"Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо", - ответил Путин.

Премьера документального фильма Оливера Стоуна, посвященная президенту Путину, запланирована на середину июня — фильм должны показать на телеканале Showtime. На счету Оливера Стоуна несколько десятков художественных и документальных фильмов, среди последних — «Украина в огне» (2016) и «Сноуден» (2016).