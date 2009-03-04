В Москве горело здание ФСБ
08:59, 04 марта 2009Мир
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Загорание на площади 6 квадратных метров
Пожар произошел в здании ФСБ в центре Москвы в большом Кисельном переулке, сообщил РИА Новости представитель управления информации МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре в административном здании ФСБ, расположенном в Большом Кисельном переулке, 13/15 поступило в службу "01" в 8.30 (мск). Выяснилось, что на втором этаже происходило загорание на площади 6 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пожар был ликвидирован в 9.08, пострадавших нет. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
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