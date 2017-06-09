Возле Госдумы проходит митинг против реновации, есть первые задержанные (видео)

Пикет против сноса домов проходит у главного входа в Госдуму на Охотном ряду. Среди протестующих есть один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин, который заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей. Протестовать ему долго не пришлось, потому как вскоре Митрохина задержали полицейские, пишет Лентач.

"Меня и моего заместителя задержали около Госдумы. Сейчас мы в автозаке, но акция протеста продолжается", - сказал сам Митрохин.

Он подчеркнул, что не нарушал законодательство.

"Мы действовали в строгом соответствии с конституцией", - говорит Митрохин.

По его словам, в акции протеста принимают участие около 300 человек.

Задержан Сергей Митрохин pic.twitter.com/csG7psdz6h — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) June 9, 2017

Тем временем, полиция намекает пришедшим, что "мероприятие несанкционировано" подогнав к митингу автозаки.

А вот так выглядит протест по ту сторону автозака.

Протест против реновации наблюдаем теперь наблюдаем из автозака pic.twitter.com/cvl0mYF2Qi — Сергей Митрохин (@mitrokhin) June 9, 2017

В остальном, акция проходит спокойно, но у некоторых людей забирают плакаты. Люди кричат «Руки прочь от Москвы!», «Позор» и «Оленевода в тундру».

При этом, как отмечают в соцсетях, силовики уже приступили к задержаниям.

"Московский активист" ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

Программа реновации была окончательно одобрена Госдумой 9 мая. Она предусматривает снос в Москве так называемого "ветхого жилья" и переселение его владельцев.

В список программы попали 4556 домов. При этом оказалось, что значительная их часть не находится в аварийном состоянии.