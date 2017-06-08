Пришло время России заплатить цену за нападение на наши выборы - Маккейн

Россия должна заплатить высокую цену за вмешательство в американские выборы, чтобы у президента РФ Владимира Путина не было соблазна повторять такие попытки в будущем, заявил сенатор США Джон Маккейн на своей странице в Facebook, как пишет "112".

"Пришло время для России заплатить цену за нападение на наши выборы. Вот почему я представляю поправку к законодательству для Сената, которая наложила бы сильные санкции на Россию. Нам нужна эта поправка, потому что у нас нет времени на промедление. Соединенные Штаты должны направить сильное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не потерпим нападений на нашу демократию", – подчеркнул он.

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Маккейн отметил, что прошло уже восемь месяцев с тех пор, как Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.

"Какую цену заплатила Россия за нападение на нашу демократию? Скорее всего, никакую. И какова реакция России на отсутствие ответа Америки на ее агрессию? Больше агрессии, большее вмешательство в зарубежные выборы", – отметил сенатор.

Политик предупредил, что рано или поздно в США будут проходить новые выборы, которые привлекут внимание и интерес России.

"Жертва их кибервойны может быть республиканцем или демократом, но для Путина это не имеет значения, потому что его цели – не республиканцы или демократы, а американцы и все, на чем мы стоим как люди", – заявил он.