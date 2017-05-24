Маккейн призвал Трампа извиниться в случае наличия связей с Россией

Сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед американцами, если он замешан в истории о связях членов его команды с российскими чиновниками. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Выкладывай все это и, если необходимо, извинись. Американцы очень великодушны. Мы не надеемся на идеальных людей и мы очень великодушная нация», - сказал Маккейн обращаясь к Трампу, отметив, что, если тот раскается, американцы его простят.

Читайте такжеУ Білому домі заявили про відсутність доказів змови штабу Трампа та Кремля

По словам Маккейна, сообщения о том, что президент США просил разведку публично опровергнуть доказательства связей членов его команды с тревожным вторжением России в американские выборы, Маккейн сравнил с сюжетом «отвратительного фильма».

В то же время сенатор отметил, что никаких выводов относительно этого вопроса он делать не хочет.

Как сообщал УНИАН, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия нагло вмешалась в выборы в США несмотря на прямое предупреждение высокопоставленному чиновнику Кремля в августе 2016 года.