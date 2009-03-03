Обама написал Медведеву секретное письмо?

Президент США Барак Обама три недели назад написал президенту России секретное письмо, которое было доставлено из Вашингтона в Москву с помощью курьера, пишет The New York Times.

В нем Обама обещает отказаться от планов размещения ПРО в Европе, если Москва остановит развитие ядерной программы Ирана. Таким образом, США предлагают России присоединиться к фронту борьбы против Ирана и не допустить появления там ядерных боеголовок и баллистических ракет.

Москва не ответила на письмо, однако было сообщено, что глава российского МИД Сергей Лавров обсудит проблему ПРО с госсекретарем США Хиллари Клинтон в Женеве в эту пятницу, отмечает издание.

Первая встреча Обамы и Медведева пройдет 2 апреля в Лондоне.

Газета.ру