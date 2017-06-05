Стрелок из Орландо убил 5 человек и покончил с собой
18:47, 05 июня 2017Мир
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По предварительной информации, стрельбу совершил недовольный бывший сотрудник.
Стрельба в Орландо / Twitter
Жертвами стрельбы в Орландо (штат Флорида, США) стало 5 человек.
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Об этом сообщают в местной полиции. По предварительной информации, стрельбу совершил недовольный бывший сотрудник.
"Четверо погибших. Один из пострадавших скончался в больнице. Стрелок убил себя. Подозреваемому 45 лет", - говорится в сообщении полиции.
По информации Fox News, погибли трое мужчин и одна женщина. Все они были работниками предприятия, где раньше работал и сам стрелок.
Как сообщал УНИАН, в Орландо (штат Флорида, США) произошла стрельба в одной из промышленных зон в пригороде.
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