Стрелок из Орландо убил 5 человек и покончил с собой

Жертвами стрельбы в Орландо (штат Флорида, США) стало 5 человек.

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Об этом сообщают в местной полиции. По предварительной информации, стрельбу совершил недовольный бывший сотрудник.

"Четверо погибших. Один из пострадавших скончался в больнице. Стрелок убил себя. Подозреваемому 45 лет", - говорится в сообщении полиции.

По информации Fox News, погибли трое мужчин и одна женщина. Все они были работниками предприятия, где раньше работал и сам стрелок.

Как сообщал УНИАН, в Орландо (штат Флорида, США) произошла стрельба в одной из промышленных зон в пригороде.