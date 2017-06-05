Стрельба в американском городе Орландо: полиция сообщает о многочисленных жертвах (видео)

В американском городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба, есть "многочисленные жертвы".

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

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"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", - говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. В районе стрельбы перекрыты несколько улиц.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года в ночном гей-клубе Орландо произошло массовое убийство.